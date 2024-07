Sanità via libera delle Regioni al riparto del Fondo nazionale 2024 Sgretolate le fake della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024), nuovo passo in avanti. La Conferenzaha approvato all’unanimità la proposta didelSanitario. È stata ripartita in particolare anche la quota premiale, che è pari a 670,075 milioni di euro e corrisponde allo 0,50% del livello di finanziamento complessivo: 134.015.000.000 di cui 128.302.813.418 come Fabbisogno indistinto. Un voto importante che permette di attivare il passaggio ai ministeri competenti che porterà all’approvazione definitiva da parte del governo delSanitarioin sede di Conferenza Stato-, leapprovano ildelProgressi tangibili nel riassetto di un comparto che versa in condizioni drammatiche che rispediscono al mittente le polemicheopposizioni contro il governo, colpevole, a sentire Schlein & c., di privilegiare laprivata.