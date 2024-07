Pubblica tre foto romantiche per festeggiare i nove anni di matrimonio con Pierre Casiraghi

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un viaggio di bellezza e felicità Beatrice Borromeo, 38, rinomata giornalista, conduttrice televisiva, regista e produttrice, riflette sul suoconcome uno stato di “bellezza e felicità”. Questi sentimenti sono stati recentemente ripresi in un sentito post su Instagram che celebrava il loroversario di. Uno sguardo al loro giorno speciale Per celebrare il loro nonoversario di, Beatrice ha condiviso tre bellissime immagini del giorno del loro, avvenuto il 25 luglio 2015. Lecatturano l’essenza del loro amore e della gioia in quel giorno memorabile. La cerimonia civile a Monaco La primamostra Beatrice eseduti nel grande salone del Palazzo dei Principi di Monaco, dove si è svolto il lorocivile.