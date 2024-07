Parigi 2024 fa già godere Mediaset | un lunedì clamoroso per il Biscione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Studio Aperto Mag) Mancano due giorni all'inizio delle Olimpiadi di, lo spot Rai imperversa con in sottofondo la disco-funky Baby I'm Yours dei Breakbot e in video immagini fatte con l'IA di atleti che si librano in aria attorno alla Tour Eiffel. La febbre per i Giochi inizia a contagiare i palinsesti non solo del Servizio Pubblico.ha brillato il, in primis la squadra di Sportche col tg sportivo in onda su Italia 1 dopo Studio Aperto delle 12:30 è arrivata a 802.000 spettatori col 7% di share: tra calciomercato, tennis e F1, ha dato spazio acon un bel servizio di Angelo Battisti sulla trasformazione di luoghi storici come la Tour Eiffel, Place de la Concorde o Campo di Marte.