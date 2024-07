Mondiali di pattinaggio quattro pratesi convocati in Nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prato, 25 luglio 2024 - Nel corso della stagione hanno evidenziato un rendimento costante, piazzandosi ai vertici nelle rispettive categorie e dando un contributo decisivo nel far sì che la Primavera Prato si confermasse come miglior società d'Italia per quanto concerne il, specialità obbligatori. E per Desirèe Cocchi, Niccolò Mariotti, Angela Costantino e Mattia Danesi c'è un nuovo motivo per festeggiare: iatleti della compagine pratese sono infatti statidal commissario tecnico della, Fabio Hollan, per la “World Cup” che si terrà proprio a Prato fra circa due mesi. La massima rassegna intercontinentale inizierà infatti a Maliseti il 26 settembre prossimo, per chiudersi il 28 settembre dopo tre giorni di gare. E gli sportivi del sodalizio presieduto da Marina Magelli sognano una medaglia che gratificherebbe ulteriormente i rispettivi percorsi.