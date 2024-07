Incendio a Vieste Evacuati 1200 turisti da un residence Baia devastata dal rogo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Gargano brucia ancora. In uno dei punti più belli,San Felice. E pare che anche in questo caso ilsia doloso. Nel bosco sovrastante lavere e proprie lingue di fuoco hanno devastato ieri il paesaggio e hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei, due canadair e un elicottero dei vigili del fuoco, oltre ai mezzi a terra e ai volontari della protezione civile. A scopo precauzionale, è stata evacuatadei campi, a circa un chilometro dal punto in cui si è sviluppato il. I circa 1.200 villeggianti sono stati trasferiti in una struttura ricettiva verso Mattinata, mentre chi non aveva disponibilità di mezzi di trasporto, perché si trovava in vacanza in tenda da campeggio, è stato trasferito via mare a bordo di imbarcazioni in una palestra messa a disposizione dall’amministrazione comunale che sta provvedendo a trovare una sistemazione per tutti.