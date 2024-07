Il magistrato Bono | Separazione delle carriere? Il pubblico ministero deve restare indipendente non può sottostare al governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Non è semplice da spiegare perché si può parlare senza infingimenti di un tradimento di quello che è stato il lavoro di Falcone e Borsellino“. Lo dice all’Ansa il sostituto procuratore generale di Caltanissetta Gaetano, classe 1983 (il più giovane in servizio in Italia), che ha incontrato i giovani al festival di Giffoni. “Quello che io cerco di dire sempre – spiega – specialmente quando mi confronto con i ragazzi è che la straordinarietà del lavoro di Falcone e Borsellino, degli altri magistrati, dei poliziotti dei carabinieri, dei finanzieri del pool, è proprio la loro ordinarietà. Loro non facevano altro che il loro dovere, facevano le indagini, istruivano i processi e per questo sono stati assassinati dalla mafia”.