Gli incidenti stradali costano un punto di Pil all’anno | i dati del 2023

(Di giovedì 25 luglio 2024) Gliquasi undi Pil ogni anno in Italia. La tendenza che emerge dalle ultime rilevazioni è quella di un calo dei sinistri rispetto al 2022, ma di una difficoltà nel far scendere il numero delle vittime della strada. Anche nelinfatti, sono state oltre 3mila. Il costo sociale dei sinistri è stato valutato in circa 18 miliardi di euro, unpercentuale sul prodotto interno lordo nazionale, ma se si aggiungono i danni materiali causati dagli, la cifra cresce ulteriormente. L’Italia inoltre è tornata fuori target rispetto agli obiettivi di sicurezza europei. Isugliin Italia Istat ha pubblicato irelativi ai sinistrinel. Dopo tre anni di crescita die morti, isi sono stabilizzati.