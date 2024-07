Con Restart Scampia creammo una cosa unica Poi governo e Comune hanno rallentato tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) La tragedia dicon i morti della Vela celeste ha riacceso non solo i riflettori ma anche l’ennesima tossica narrazione su un territorio che pochi conoscono e che molti giudicano. Le Vele sono uno dei prodotti delle scelte abitative ed urbanistiche del dopo terremoto del 1980. Il sindaco Bassolino cercò negli anni 90 di iniziare un processo di recupero subito però interrotto. Con la nostra amministrazione cambiammo passo. Iniziammo ad ascoltare e capire, contrastando la narrazione che voleva imprimere il volto indelebile di luoghi abitati da persone brutte, sporche e cattive. Cercammo di non giudicare ma comprendere che c’era dietro tanta rabbia. Pensando a Pasolini, in quei luoghi che ho attraversato non solo in campagna elettorale, ma sopratdurante i miei mandati di sindaco, ho incontrato tanta umanità.