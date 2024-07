Chi ha fatto le divise dell’Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le Olimpiadi non sono solamente un evento sportivo. Da molti anni, infatti, le aziende di moda più prestigiose hanno compreso il potenziale mediatico della manifestazione. E, proprio per questo motivo, hanno iniziato a fare a gara per vestire gli atleti. Per quanto riguarda la delegazione italiana, non si poteva che optare per il made in Italy e, in particolare, con una firma che ha scritto la storia della moda a livello internazionale. Si tratta di Giorgio Armani che, con il suo Emporio Armani, continua una collaborazione lunga dodici anni e che durerà almeno fino alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. In attesa di questo appuntamento, però, vediamo come sono leper. Il tema centrale è il concetto stesso di patriottismo che Armani ha deciso di declinare attraverso dei particolari a seconda delle diverse occasioni.