Parco delle Cornelle nati due nuovi esemplari di gufi delle nevi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Valbrembo. Duedi Bubo scandiacus – più comunemente conosciuto come gufo– hanno fatto capolino pochi giorni fa alFaunistico Ledi Valbrembo. I piccoli, un maschio e una femmina, si uniranno alle numerose specie ornitologiche ospitate nelle voliere della struttura alle porte di Bergamo, che accoglie oltre 120 specie di animali provenienti da tutto il mondo. Mamma e papà dei piccolisono due ospiti storici del: la femmina è nata in struttura 14 anni fa, mentre il maschio ha 9 anni ed è giunto a Lenel 2016 dopo essere cresciuto in untedesco.