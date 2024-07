Olimpiadi Parigi 2024 Jannik Sinner non ci sarà | il numero 1 non mancava ai Giochi da Sydney 2000

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024)nonin campo alledi. Una bruttissima notizia per il tennis e più in generale per lo sport italiano, che ancor prima della cerimonia di apertura deiperde una delle sue icone più grandi non che una grande speranza da medaglia. Una notizia sicuramente destinata a creare scalpore e polemiche, visto che anche a Tokyo 2020 il nativo di Sesto Pusteria non prese parte alla manifestazione a cinque cerchi. Stavolta è stato un virus a mettere ko iluno del mondo, che ha spiegato come una forte tonsillite abbia indotto i medici a sconsigliare l’impegno olimpico. La rinuncia deluno del ranking Atp allenon è certo un fatto comune. Andando indietro nel tempo infatti si può verificare come l’ultima volta che questa evenienza si è verificata erano in corso ledi Syndey