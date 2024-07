Lino Guanciale | Il commissario Ricciardi torna e cambia tutto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – “La nuova stagione delarriverà nella seconda parte del 2024/2025, abbiamo finito di girare a fine maggio e ora èin post produzione”. La terza stagione “sarà la più completa, quella della svolta, quella in cui l’evoluzione disi compie e il processo di avvicinamento alle persone, nonostante il suo pessimo carattere, si realizza”.ospite del Giffoni Film Festival parla dei suoi progetti futuri, tra cui il ritorno de ‘Il’, una delle serie più amate dal pubblico. “E’ anche la stagione dagli esiti più dolorosi, ma forse anche per questo è molto vicina alle difficoltà emotive di tutti, c’è una confessione importante e un matrimonio, momento tra i più significativi”. Ma il personaggio deldi polizia nella Napoli degli anni Trenta, in pieno fascismo, impone anche una riflessione sociale.