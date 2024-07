Inps Dedicata a te esteso il termine per il primo pagamento | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Istituto nazionale della previdenza sociale () ha annunciato l’estensione relativa al contributo economico della carta “a Te”. Si tratta dell’iniziativa volta a sostenere le famiglie in difficoltà economica, ora più ricca. La novità è il cambio delper effettuare ilda parte dei beneficiari, che è stato prorogato entro la fine del 2024. La proroga offre più tempo ai destinatari per organizzare al meglio l’utilizzo delle somme accreditate nella modalità una tantum tipica del bonus. Vediamoto per agevolare il cittadino. Cos’è la carta “a Te”? La carta “a Te” è un sostegno economico distribuito attraverso una carta elettronica ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano.