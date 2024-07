Condomino diventa amico dei vicini di casa ma solo per abusare della figlia di 8 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’orco pedofilo che si cela dietro volti insospettabili potrebbe essere molto più vicino di quanto si possa pensare, a volte può essere un, un parente o un vicino di. Ed è stato proprio un vicino diinsospettabile ad essere accusato di aver abusato di una bambina di 8, ladi una coppia con la quale era entrato in confidenza. Gli abusi sulla bambina L’uomo, un 40enne di origine marocchina, si era trasferito circa un anno fa in un condominio di Tor Bella Monaca, e aveva stretto amicizia con tutti gli altri condomini, in particolare con una coppia che aveva unadi 8. Il 40enne svolgeva una vita normale: lavorava, salutava educatamente gli altri condomini e quando incontrava la bimba era molto dolce con lei offrendole dolci, gelati, caramelle e raccontandole delle favole.