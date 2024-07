Cida e Valore D firmano intesa per promuovere cultura e leadership inclusiva

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Labitalia) - In un momento storico in cui la diversità e l'inclusione sono diventati temi centrali per il progresso sociale ed economico,, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, eD, la prima associazione di imprese in Italia che promuove la diversità, annunciano la firma di un importante protocollo di. Una partnership finalizzata anel mondo dell'impresa e della Pa, attraverso attività congiunte di sensibilizzazione e comunicazione. Obiettivo principale di questo protocollo è unire le competenze e le risorse delle due organizzazioni per sviluppare e implementare iniziative che promuovano la parità di genere nel settore pubblico e privato al fianco di una dirigenza informata, consapevole e partecipe dei valori della Dei (Diversity, Equity and Inclusion).