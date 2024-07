Bolgare scontro frontale con un mezzo pesante | morto un 26enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024). Una causa di un incidente stradale con unnella zona della cascina San Martino. Il fatto si è verificato intorno alle 6.15 di martedì mattina (24 luglio). Secondo le prime, frammentarie informazioni il giovane era alla guida della sua autovettura quando avrebbe fatto uncon il camion che proveniva in senso opposto. Sul posto un’ambulanza e un’automedica: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e da Dalmine e i Carabinieri giunti da Bergamo per i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica. In aggiornamento