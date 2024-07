Vince a mani basse Specchia sicuro | come andrà il voto negli Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Fuori dai giochi Joe Biden, è l'ora di Kamala Harris. I democratici sembrano non avere dubbi nell'affidare alla vicepresidente l'onere e l'onore della sfida per la Casa Bianca contro Donald Trump. I primi sondaggi, nonostante i tanti dubbi della vigilia che davano l'ex procuratriceuno dei nomi più deboli per raccogliere il testimone del presidente, sembrano incoraggianti. Se ne parla nella puntata di martedì 23 luglio di In Onda, su La7, con Francescodi Libero che consegna allo studio una previsione sulla vittoria finale. Scegliendo Harris, i Dem hanno risolto "un grossissimo problema" perché "Biden non si reggeva più in piedi, era una sorta di necroforo di se stesso", afferma senza mezzi termini il giornalista. Ebbene, Harris è stata "un coniglio dal cilindro".