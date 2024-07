Ippica Superfrustino-Tga atto secondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Questa sera dalle 21 all’Ippodromo del Savio va in scena la seconda semifinale delTomaso Grassi Award 2024, manifestazione estiva che regala una luminosa vetrina ai migliori driver impegnati in cinque sfide in pista. La semifinale di stasera è sponsorizzata dall’Adac-Federalberghi, l’Associazione degli albergatori di Cesenatico, storico partner dell’ippodromo di Cesena dove spesso accompagna gli ospiti degli alberghi associati. Dieci i protagonisti, con il napoletano Vincenzo Gallo ad aprire la presentazione con un invidiabile rendimento e qualche incursione in prima categoria con i cavalli della Scuderia Santese. Per Roberto Ruvolo, ex ciclista professionista campano trapiantato nelle Marche, l’avventura romagnola conferma l’impegno che mette nella preparazione dei cavalli affidati alle sue cure, prime tra tutti Breila di Casei e Anastasia dei Rum.