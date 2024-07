Google ci ha ripensato | niente addio ai cookie su Chrome

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 23 luglio 2024) Il tema deidi terze parti diha tenuto banco – ormai da anni – nel mercato delle inserzioni pubblicitarie e in quello collegato, quindi, ai creatori di contenuti digitali. Come ormai abbiamo spiegato spesso ai lettori di Giornalettismo, isono quelle porzioni di codice che consentono il tracciamento di una determinata attività da parte dell’utente che visita un sito web. Di conseguenza, conoscere le attività che l’utente realizza è fondamentale per gli operatori nel mercato pubblicitario, perché sapranno come indirizzare al meglio i propri annunci verso determinate categorie di utenti. Questo sistema, comunque, era stato messo in discussione, soprattutto in Europa: conoscere questi dati degli utenti, infatti, può in qualche modo rappresentare una intromissione nella loro privacy.