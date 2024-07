Decreti blindati e dannosi Questo governo è allo sbando Parla il capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera Fenu

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Manca poco alla pausa estiva e ci sono setteda convertire. Ilè impantanato. E per uscirne non è escluso il ricorso, per l’ennesima volta, a voti di fiducia. EmilianoM5S in, che ne pensa? “Il vero dramma è che ilpredisponee inconcludenti. Gliela dico tutta, anche provocatoriamente: magari ci fossero 7 fiducie su altrettanti provvedimenti in grado di innescare una svolta in un quadro macroeconomico in costante deterioramento. Qui abbiamo solopericolosi e per giunta”. Ilè alle prese da una parte con i continui litigi interni ai partitimaggioranza e dall’altra con la difficile trattativa in Europa per riuscire a strappare una delega di peso.