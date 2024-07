Calciomercato Serie A | Milan si complica Fofana Ma rispunta Rabiot

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)o, 23 luglio 2024 – Rischiano dirsi i piani di mercato del: dopo l’arrivo di Gerry Cardinale ao e il summit con la dirigenza rossonera, sembrava poter arrivare l’accelerata decisiva per regalare a Paulo Fonseca un innesto importante come Youssouf, ma l’improvviso inserimento di Manchester United e Atletico Madrid ha rimescolato le carte in tavola e fatto alzare oltre 30 milioni il prezzo del cartellino del francese, il quale aveva già un accordo sull’ingaggio con i rossoneri e andrà a scadenza tra un anno con il Monaco.