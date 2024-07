Bologna ritiro d’amore La carica dei tifosi per la Champions | Noi abbiamo fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini VALLES (Bolzano) Ogni due telefoni che squillano fuori dall’hotel Abis Dolomites, uno ha l’inno dellacome suoneria. Non ci si stanca mai di ascoltarlo. Un centinaio diattende l’arrivo del pullman delper il primo giorno di unmagico, diverso da tutti gli altri. Dai 1.343 metri di Valles, l’Europa sembra quasi di poterla abbracciare. "Dopo una stagione come l’ultima, era obbligatorio venire quassù", dicono in coro Roberto e Sandra, marito e moglie, uniti nella gioia e nel dolore rossoblù. C’erano anche l’anno scorso e, visto com’è finita, hanno risposto puntuali all’appuntamento con il destino. È il primoassoluto, invece, per Isabella, mentre la mamma Stefania non ne manca uno dal 2000. "Ho visto tutte le partite della scorsa stagione ed è scoccato l’amore, tanto da spingermi fino a qui", dice la ragazza.