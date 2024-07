A Giffoni Ozi la denuncia ambientalista di DiCaprio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) "La foresta: una delle più grandi creazioni della natura, casa di più della metà di tutte le specie viventi e di tutti questi milioni di vite, ne basta una sola per cambiare il mondo". Parte da queste parole il lungometraggio d'animazione Ozi - La voce della foresta, ultimo tassello del grande impegno in favore dell'ambiente di Leonardosbarcato ieri sera in anteprima tra gli applausi al festival di(e atteso al cinema da giovedì 19 settembre). Per chiarire subito che nessuno può nicchiare e tirarsi indietro e che la cosa ci riguarda tutti. E se il disneyano Bambi fece tanto per mettere a tacere molte doppiette dei cacciatori, chissà che Ozi, diretta dal genio dei cartoon Tim Harper (nominato ai Bafta per "Andy Pandy") e distribuito da Notorious Pictures, non riesca a far capire che un piano B per la salvaguardia della madre terra non esiste.