Tromba marina a largo della costa di Anzio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Lunedì 22 luglio 2024, unaè stata avvistata nella mattinata aldi, nel Lazio. Lo riporta MeteoLazio che poi ha pubblicato una foto sui social a testimoniare il tutto (ovvero la foto di copertina dell’articolo) Nonostante l’intensità, a quanto si apprende lanon avrebbe causato danni significativi. Tuttavia, l’evento serve a ricordare l’importanza di prestare attenzione ai fenomeni atmosferici estremi, soprattutto in periodi dell’anno caratterizzati da condizioni meteo variabili. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.