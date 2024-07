Si infiamma il fronte Yemen Gli Houthi | Attaccheremo Israele senza linee rosse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cresce la tensione in Medio Oriente. Glinon arretrano e, anzi, minacciano una dura risposta al massiccio attacco delle forze di Tel Aviv. Il gruppoita filo-iraniano continuerà a puntare sullo Stato die non ci saranno "" nella risposta al raid lanciato contro il porto di Hodeidah. È quanto ha dichiarato il portavoce degli, Mohammed Abdulsalam, all'emittente qatariota Al Jazeera. "Tutte le istituzioni sensibili a tutti i livelli saranno un nostro obiettivo", ha affermato Abdulsalam. In precedenza, il portavoce militare dei ribelli, il generale Yahya Saree, ha dichiarato che la risposta all'attacco israeliano su Hodeidah "sarà inevitabile ed enorme".