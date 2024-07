Pragmatica ma anonima troppo moderata per la sinistra e troppo di sinistra per i conservatori | la difficile missione di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Poco prima dell’inizio della pomeridiana di Suffs, un musical di Broadway sulle suffragette, prodotto tra gli altri da Hillary Clinton, il pubblico in sala ha cominciato a invocare, prima debolmente, poi con sempre maggiore convinzione, un nome: “!”. Il mondo democratico ha accolto con favore la candidatura dialla Casa Bianca. Nelle manifestazioni di sostegno per la vice presidente c’è sicuramente il sospiro di sollievo che gran parte dei dem ha tirato dopo il ritiro di Joe Biden. È vero che i sondaggi non sono particolarmente favorevoli a. L’auspicio è che possano migliorare, una volta che la vice presidente sarà la candidata ufficiale e non più un’eventualità lontana.