Nuove date per Grande bellezza progetto di arte e impegno sociale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (askanews) – Prosegue con un nuovo calendario di appuntamenti pera “”, il, di, ideato da “1 Attimo in Forma”, azienda leader nel settore della produzione di alimenti energetici, in collaborazione con l’artista salernitano Angelo Accardi. Mercoledì 24 luglio inaugurerà la prima tappa internazionale delcon “House of Accardi” al Vybe Club di Ibiza. Questa data segna un’importante evoluzione nel percorso del, portando la sua energia e innovazione in uno dei luoghi più iconici e vibranti del mondo. Per gli appassionati della musica e della cultura sarà l’occasione di vivere un’esperienza intensa, dove le radici italiane si fondono con l’atmosfera cosmopolita di Ibiza.