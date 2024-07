Il cervello | quali malattie lo colpiscono e come mantenerlo giovane

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il: il luogo dei pensieri e delle decisioni. Se non funziona, la nostra vita è solo meccanica, senza anima. Battiti senza sentimenti, routine senza nulla che renda la vita bella, piena, degna di essere vissuta. Ecco perché è così importante tenerlo in salute, preservarlo, curarlo e lavorare ogni giorno affinché possa invecchiare nel miglior modo possibile. Anche in tempiquelli che stiamo vivendo, con la vita frenetica che ci insegue, lo stress che ci tormenta e il poco tempo che riusciamo a ritagliarci per camminare, viaggiare, mangiare in modo sano, vedere gli amici, fare attività sociale, dormire per il giusto numero di ore, svolgere insomma tutte quelle attività che consentono al nostrodi rimanere in salute. Le patologie cerebrali, infatti, sono in grande crescita e per la prima volta nella storia hanno superatoincidenza quelle cardiache.