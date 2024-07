Gruppo Buoninfante | apertura nuova sede e showroom a Hong Kong

Leggi tutta la notizia su newsagent

Prosegue l'espansione della rete globale. Ilpunta anche a nuovi mercati come Dubai e Arabia Saudita nei prossimi anniIndustriale, azienda leader nel settore della produzione di materassi nata nel 1975 a Battipaglia, celebra un ulteriore successo ottenuto con l'dellain Asia, a, nella location dell'International Enterprise Centre I in Tsuen Wan. Uno spazio dedicato per accogliere partner e nuovi clienti e presentare la linea di materassi X-BIO ad alta tecnologia e sostenibilità realizzata con plastica raccolta in mare, olii esausti da cucina, rame e silicio. L'adsegna l'inizio ufficiale dellaavventura asiatica dell'azienda che punta, nei prossimi anni, anche a nuovi mercati come Dubai e Arabia Saudita.