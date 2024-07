Ex Calciatore Travolto da Auto in Fuga | Automobilista Arrestato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Chieti - Nel pomeriggio di ieri, un grave incidente stradale a Fossacesia ha coinvolto un exdel Lanciano, Valerio Rolando Fasoli, di 71 anni. Fasoli, a bordo del suo scooter, è statoda un'all'incrocio del bivio di via Delle Croci, riportando ferite gravissime. Il conducente dell', Luigi Fiorente, un 58enne originario di San Severo, si è dato allaimmediatamente dopo l'incidente. Tuttavia, le forze dell'ordine della stazione di Fossacesia, sotto la guida del comandante Michele Cefaratti, sono riuscite a rintracciarlo in poche ore. Fiorente è statonella sua abitazione a Mozzagrogna con l'accusa di lesioni personali stradali gravissime e omissione di soccorso. Fasoli è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato in codice rosso.