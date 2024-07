Ciclismo il manager di Pogacar | Tadej ai Giochi? Non so c’è il Mondiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ ancora in dubbio la partecipazione aidi Parigi 2024 del campione sloveno, dominatore dell’ultimo Tour de France dopo aver trionfato al Giro d’Italia: “Non sappiamo ancora se parteciperà ai, dobbiamo decidere se riposare in vista del”, ha fatto sapere a Sky Sport il suoAlex Carera.aiha conquistato il bronzo a Tokyo 2020 nella gara in linea mentre alsi piazzò terzo, sempre nella gara in linea, al campionato del mondo di Glasgow dello scorso anno. L’edizione iridata 2024 si terrà a Zurigo, in Svizzera, dal 21 al 29 Settembre., ildi: “ai? Non so, c’è il” SportFace.