Ciclismo Barbieri chiude settima in Belgio Downhill esulta il team di Sestola

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nella tappa conclusiva del Baloase Ladies Tour in, nonostante il grande lavoro di Rachelela sua leader Charolotte Kool non è riuscita are con un successo poicé superata da una incontenibile Lorena Wiebes che sarà tra le favorite alle Olimpiadi nella prova in linea.ha comunque concluso al 7° posto nella classifica a punti. Buone notizie per ilmodenese sono giunte dai tricolori diche si sono svolti a Cortina d’Ampezzo con il portacolori della MG Gravityche ha indossato la maglia tricolore tra gli M6 mentre il compagno di colori Fabio Preti è giunto tra i piazzati tra gli M1. Risultati che ripagano dell’impegno della società disede di diverse prove negli anni scorsi.