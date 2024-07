Chicago PD 11 su Italia 1 | trama e cast degli episodi di stasera 22 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tornano le indagini del 21esimo distretto di polizia di: la serie fa parte del franchise incentrato sulla cosiddetta Windy City, la più grande città dell'Illinois., 22a partire dalle 21:20,1 manda in onda dueinediti diPD, la serie fa parte del franchisecreato da Derek Haas e Michael Brandt. A causa dello scioperosceneggiatori della scorsa estate sono previste solo tredici puntate. Ecco lae ildi quelle che vedremo questa sera.PD: sinossidel 22Nel primoo, intitolato Fuga: Una squadra della polizia è in servizio per un controllo stradale. Un ragazzo ignora deliberatamente il posto di blocco e sfreccia via a tutta velocità. Dopo un breve