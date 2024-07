Virtus Bologna e Ori Allon | il punto sulla trattativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio 2024 – Laha smentito che ci siano operazioni per la cessione di quote societarie. Il comunica del club bianconero è arrivato in risposta alla notizia divulgata da un media israeliano che svelava come un fondo statunitense facente capo a Ori, uno degli uomini più ricchi di Israele ed, ex proprietario dell'Hapoel Gerusalemme, stesse valutando l’acquisto del 55% delle quote che attualmente appartengono al presidente della Segafredo Massimo Zanetti. Dafanno anche sapere che vi era stato un semplice contatto circa un mese fa, ma che poi non se ne è fatto più nulla. In ogni caso l'operazione dovrebbe superare i patti riservati che sono stati sottoscritti dal socio di maggioranza Zanetti con quello di minoranza Carlo Gherardi che, attraverso un aumento di capitale, ha recentemente alzato la sua partecipazione al 45%.