Tanta voglia di vedere il mondo L’estero in cima alle preferenze | Siamo un popolo di esploratori

(Di domenica 21 luglio 2024)di vacanza? La fuga quest’anno è al. E cresce la spesa. Il paradosso dell’estate 2024 è che restando in Italia, di certo non si risparmia. È quanto emerge dal quadro tracciato dagli addetti ai lavori, a conferma che sognare non costa nulla. Ma che ai sogni di viaggio, anche se si pagano cari, gli empolesi non ci rinunciano. Alberghi, villaggi vacanza, campeggi o resort. Mare, montagna o città. La meritata pausa estiva si traduce in una predilezione per i viaggi a lungo raggio. "in fermento già da gennaio – spiega Ombretta Baldassarre, responsabile Gattinoni Travel Store di Empoli –. L’anno è iniziato con una richiesta massiccia per le prenotazioni di luglio e in particolare agosto". L’80% di queste vira su destinazioni esotiche, fuori dal Belpaese.