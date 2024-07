Stefano De Martino pronto a debuttare ad Affari Tuoi | Io raccomandato? Ecco chi è l’unico a darmi la vera raccomandazione!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 21 luglio 2024) SaràDeil prossimo conduttore di, lo show di Rai Uno. Dopo i rumor della vigilia, la conferma ufficiale è arrivata nel corso della presentazione dei palinsesti per la stagione 2024/2025. L’ex ballerino di Amici di Maria de Filippi prenderà l’ambito e oneroso posto di Amadeus, passato su Discovery. La decisione se in parte ha reso felici il pubblico di De, dall’altro lato ha fatto storcere il naso ai suoi detrattori, poco fiduciosi nelle sue capacità. Non sono mancate le polemiche e i commenti di cattivo gusto. Fra le tante, non è mancata la definizione di “”. Una critica che non è andata affatto giù a De, che ha prontamente risposto attraverso l’agenzia di stampa ADNKronos: Onestamente io non conosco nessuno in politica. Sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero.