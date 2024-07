Recupero dell’ex teatrino Novelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Della volontà dell’amministrazione Ubaldi di mettere mano al restauro del piccolo‘Ermete’ (all’ultimo piano del palazzo comunale) e della volontà di recuperare un pezzo di storia cittadina, si sapeva. Ora con l’avvenuta approvazione della variante sui lavori di riqualificazione del palazzo stesso da parte della giunta, si è fatto un importante passo avanti in quella direzione. "Abbiamo compiuto il primo atto ufficiale con l’approvazione della variante finalizzata aldegli ambientiteatro ‘’, dove in precedenza c’era unligneo di fine ‘700, inizio ‘800, chiamato ‘la Fenice’ come documentato nel libretto scritto dallo storico locale Daniele Malvestiti" afferma il sindaco Endrio Ubaldi, pubblicando anche le immagini dei due rendering di come dovrà diventare quello spazio che sarà poi destinato a sala consiliare e sala di rappresentanza.