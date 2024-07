Nelle sabbie mobili una morte orribile nel lago di Giacopiane | Genova sotto choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Una, una intera comunità. Un uomo di circa 40 anni ha perso la vita sabato pomeriggio, annegato neldia Borzonasca (foto da Instagram) sulle alture dell'entroterra del Levante genovese, letteralmente imprigionato dallesul fondale. Ancora tutta da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto: l'uomo sarebbe stato visto uscire dall'acqua da alcuni testimoni andando in difficoltà e non riuscendo a uscire per via del fondo reso viscido dalledel bacino artificiale. Sul posto per le ricerche sono accorsi subito i vigili del fuoco con i sommozzatori, 118 e carabinieri. Il corpo è stato individuato soltanto dopo alcune ore. Come riportato da Repubblica, l'uomo era in compagna di un gruppo di amici, molto probabilmente per festeggiare il compleanno.