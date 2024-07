Le Iene Nicolò De Devitiis ricoverato in ospedale | Mi sono preso una grave polmonite

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 21 luglio 2024) Nelle scorse settimane l’inviato de LeDeè tornato a far parlare di sé per via della fine della sua relazione con la collega Veronica Ruggeri. Dopo alcuni anni passati insieme, infatti, la coppia ha annunciato tramite i rispettivi profili social di averla decisione di comune accordo di interrompere la loro relazione: Ciao ragazzi. E vero, io eci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio.