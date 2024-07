Le coppie famose che si sono dette addio a colpi di battaglie legali

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) Dai Brangelina al disastroso binomio d'amore Depp/Heard fino ad Alec Baldwin e Kim Basinger. Abbiamo raccolto ledi celebrities piùche hanno rotto adi. Differenze inconciliabili? Non proprio. Infedeltà, uso di droghe, epatite C, Scientology; le ragioni che portano una celebrità a trascinare l'ex davanti a un giudice posessere le più fantasiose. Dimenticate il voto d'amore "finché morte non ci separi", perché Hollywood con le faide ci va a nozze. Vedi, i Brangelina: talmente pazzi l'uno dell'altra da meritarsi un neologismo di coppia. Nel 2016, divorziano dopo dieci anni di matrimonio con la diva che accusa l'ex marito di aver maltrattato i sei figli (3 naturali e 3 adottati). La battaglia per la custodia tra Mr. & Mrs. Smith è ancora in corso.