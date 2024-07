Il Passetto diventa un dormitorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Spostiamoci al. Oggi pubblichiamo una foto che la dice lunga: due ragazzi, in pieno giorno sdraiati a riposarsi ai piedi del monumento (che fino a prova contraria è un bene tutelato). Sono rimasti lì per un bel po’: non è intervenuto nessuno. Per fortuna non hanno disegnato sulle pareti bianche del marmo d’Istria. Troppa grazia. Vogliamo parlare di piazza Pertini? L’altro giorno abbiamo pubblicato la foto di un bivacco sotto il sole: non è occasionale, tutti i giorni è così. E c’è anche altro. In compenso i vigili sono sempre di meno Andrea Massaro