Golf | Xander Schauffele è campione al British Open 2024 secondo Major in cassaforte

(Di domenica 21 luglio 2024) Ultimo giro, previsioni al limite della follia, una decina di possibili vincitori, e alla fine emerge sempre lui.crea un autentico caos all’Championship, e non solo perché lo va a vincere con delle 18 buche imperiali al Royal Troon, ma anche perché lo fa staccando tutti. E non è finita qui: in un anno dominato da Scottie Scheffler, è paradossalmente il trentenne californiano ad essersi portato a casa due. Quando si dice il momento topico. Seconda posizione per Justin Rose: l’inglese è ancora una volta sfortunato a trovare qualcuno che gli porta via la soddisfazione di trionfare nel “suo”. Per lui score di -7, insieme aldegli USA, Billy Horschel, che ora evidentemente sarà ben più che con un occhio di riguardo addosso sul PGA Tour. E dire che fino a poco tempo fa doveva percorrere altri lidi, in Europa.