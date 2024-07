Castrocaro si apre ai giovani | Un Festival per cui serve amore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Sarà Elenoire Casalegno a condurre la finale della sessantaseiesima edizione delVoci Nuove diTerme, in programma il 7 settembre nella rinascimentale piazza d’Armi di Terra del Sole. Romagnola di Ravenna, la bella presentatrice giocherà in casa, riproponendosi in un ruolo che già la vide protagonista nel 2002, al timone dell’ultimo atto del concorso che nel tempo ha lanciatotalenti poi divenuti autentici big dell’universo musicale e discografico: da Gigliola Cinquetti ad Alice, da Eros Ramazzotti a Zucchero, passando per ‘volti nuovi’ quali Fiorello. A svelare i dettagli di questa edizione della kermesse, che fino al crepuscolo degli anni Ottanta proiettava di diritto il vincitore sul palco di Sanremo, il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, affiancata nell’occasione dall’onorevole Jacopo Morrone.