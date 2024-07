Casa Hermes è ancora in regime residenziale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "Con grande soddisfazione abbiamo appreso l’esito positivo e senza prescrizioni della domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura socio sanitariadi Loreto in". Ad affermarlo il presidente della fondazione Opere Laiche Lauretane eFederico Guazzaroni, soddisfatto di aver raccolto tale grande risultato dopo un anno di lavoro da parte di tutta l’equipe. "Una nota di ulteriore soddisfazione è il fatto che la commissione nominata dall’Ota, Organismo tecnicamente accreditante, ha certificato la totale conformità di tutti i requisiti applicabili previsti dal manuale di autorizzazione senza rilevare alcuna prescrizione" La fondazione il 19 aprile scorso aveva presentato alla regione la domanda di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio di una struttura sanitaria socio–sanitaria in