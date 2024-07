Branko l’oroscopo di oggi domenica 21 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su tvzap

"Il problema non siete voi": Oroscopo di Paolo Fox – Su "Libero Quotidiano" pubblicate "Le stelle di Paolo Fox", ossia l'oroscopo di Paolo Fox di domenica 21 luglio. Un appuntamento imperdibile, irrinunciabile, per chi crede nelle stelle. L'oroscopo di Paolo Fox di domenica 21 luglio è partito dall'Ariete: "Siete ancora sotto l'effetto della Luna piena, non avete la necessaria concentrazione, prendetevi una pausa salutare e vedrete che gli stati d'animo incastranti lasceranno spazio a una deliziosa beatitudine amorosa. Luna in tarda mattinata diventa leggera e complice in Acquario, Marte è già con voi, fermate la felicità in amore. Adorati dagli amici.