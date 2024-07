Il piano di investimenti Oltre 17 miliardi | Risultati graduali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Milano: tra le città europee con la più alta densità di potenza elettrica richiesta per chilometro quadrato. Ogni estate, con il caldo, i blackout dovuti all’aumento del consumo di energia (per l’accensione dei climatizzatori) non mancano mai. Come risolvere? "Per far fronte alla crescente elettrificazione dei consumi, la società – fa sapere Unareti, che gestisce la distribuzione di energia elettrica e gas in città – ha previsto nel nuovoindustriale 2024-20351,7di euro diper Milano". Ancora: "Nel 2023 è raddoppiato il valore annuo rispetto al 2020, arrivando a 160 milioni di euro, con l’obiettivo di aumentare la resilienza e l’affidabilità della rete elettrica della città.