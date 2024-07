Xbox spende meno di PlayStation per il marketing in Europa conferma un capo marketing di Microsoft

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildiinha affermato nel corso di una nuova intervista chestanzia un budget decisamene inferiore a quello speso da Sonyper promuovere console, accessori, servizi in abbonamento e giochi nel Vecchio Continente. Nello specifico Michael Flatt ha colto l’occasione rappresentata daWeek per condividere nuove informazioni in merito aldiin, ammettendo che la concorrenza diretta stanzia cifre decisamente più alte per promuovere i propri prodotti nel territorio. Leggiamo quanto affermato dal dirigente: “Ammetto che dal punto di vista dei fondi investiti dobbiamo lavorare veramente duro contro i nostri concorrenti. Difatti loro hanno il beneficio di utilizzare delle quantità di fondi per ilche noi non possiamo sfruttare.