Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 19 | 45

(Di venerdì 19 luglio 2024)19 LUGLIO ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1– NAPOLI RISOLTI I DUE INCENDI AVVENUTI IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E ANAGNI VERSO NAPOLI CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE, CHIUSA LA REGIONALE DI LEONESSA TRA IL BIVIO PER LA SALARIA E IL COMUNE DI BORBONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCENDIO E UNA FRANA. SONO ATTIVE DEVIAZIONI CI SPOSTIAMO SULLA– TARQUINIA PER UN INCNEDIO DIVAMPATO AL KM 25 IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER INCIDENTE SI STA IN CODA DALLA FLAMINIA ALL’OSPEEDALE S.