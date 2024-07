Lo hanno trovato sul suo cellulare Kate Middleton la scoperta è roba da brividi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) La scorsa settimanaha sorpreso i sudditi presentandosi sorridente e radiosa alla finale di Wimbledon. La principessa del Galles ha conquistato tutti nel suo rientro in società dopo la notizia sul cancro contro il quale sta combattendo. Ora, però, si ritira di nuovo dalla vita pubblica. Secondo quanto riportato da una fonte interna a Vanity Fair UK, la 42enne è pronta a prendersi un’altra lunga pausa per godersi l’estate con la sua famiglia. Il ritorno in pubblico al Trooping the Colour e poi al Grande Slam vinto da Carlos Alcaraz. “C’erano due appuntamenti a cui voleva davvero partecipare”, ha spiegato l’insider per poi aggiungere: “Voleva essere al Trooping per sostenere il Re e a Wimbledon perché ci va ogni anno e le dà grande gioia ma passerà del tempo prima di rivederla”. “Stai bene?”.