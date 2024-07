Il Covid non si ferma in Italia cresce con 9mila casi in 7 giorni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon sila crescita deidiin: +66% nell’ultima settimana, sfiorando le 9 mila segnalazioni. Emerge dal monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute. Al 17/07/2024 l’occupazione dei posti letto in area medica è stata pari a 1,9% (1183 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (1,6% al 10/07/2024). Stabile anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,5% (43 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,5% al 10/07/2024). I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono come sempre più elevati nelle fasce di età più alte.